Gute Idee: Drohne aus Legosteinen dank eines ZubehÃ¶r Kits

Gute Idee: Drohne aus Legosteinen dank eines Zubeh├Âr Kits Michael Derbort

Die Kids von heute sind die Ingenieure von morgen. Unter dieser Pr├Ąmisse k├Ânnen wir ein Konzept betrachten, das vielleicht nicht die Begeisterung des Lego-Herstellers weckt, aber immerhin unsere. Die eigene selbstgebaute Drohne, welche die kreative Seite der Kinder ab 14 weckt, macht dieses Paket m├Âglich.

Smartphone oder Fernbedienung

Die Bauteile lassen sich nach bekanntem Lego-Prinzip ohne L├Âtarbeiten einfach zusammenf├╝gen. Macht die neu gebaute Drohne eine Bruchlandung, m├╝ssen schlimmstenfalls die Legosteine wieder eingesammelt und neu zusammengef├╝gt werden. Das wird sicherlich auch eine sehr erf├╝llende Besch├Ąftigung der V├Ąter k├╝nftiger Ingenieure sein. Das Prinzip „Versuch und Irrtum“ bekommt hierbei nochmals eine ganz besondere Note.

Der Hersteller Flybrix bietet das Standard-Kit zur Zeit zu einem Einf├╝hrungspreis von 149 Dollar an. Ein gewisses Grundkontingent an verf├╝gbaren Legosteinen wird augenscheinlich vorausgesetzt. Gesteuert wird der Flugapparat der Marke Eigenbau wahlweise per Android-App oder mit einer separat verf├╝gbaren Fernsteuerung.

Quelle: techcrunch.com