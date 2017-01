Handy-Aufkleber aus Graphen verspricht bis zu 20 Prozent mehr Akkulaufzeit

Das Thema Nummer eins für Handybesitzer: Wie kann ich die Akkulaufzeit verlängern. Antwort: Mit NanoSkins und NanoStickern.

Die Laufzeit des Akkus kann man erhöhen, indem ihn kühl hält. Nun kann man aber nicht das Handy ständig in den Kühlschrank legen. Also nimmt man einen Aufkleber, der die Hitze abhält.

NanoSkin nennt sich so ein Aufkleber und er ist aus Graphen, einer Kombination von Kohlenstoff und Graphit. Graphen hat die Eigenschaft die Elektronik abzukühlen und so soll der Akku bis zu 20% länger halten. Nanosticker ist ein dünner, ovaler Aufkleber, der auf die Rückseite von so ziemlich jedem Smartphone passt und NanoSkin ist eine maßgeschneiderte Unterlage für bestimmte Telefone (wie zum Beispiel das iPhone 7 und das Samsung Galaxy S7). Beide bestehen aus Graphen. Der Sticker kostet rund 13 Euro, das Nanoskin rund 20 Euro.

Ob Skin und Sticker so funktionieren, wie der schwedische Hersteller uns mitteilt, kann indes noch nicht gesagt werden, dazu müsste man die Dinger mal testen. Eventuell gelingt uns dies in nächster Zeit.

Quellen: Newatlas