Honda will Elektroautos bis 2022 in 15 Minuten aufladen

Bis zum Jahr 2022 will der japanische Autohersteller Honda Elektroautos auf den Markt bringen, die innerhalb von 15 Minuten vollständig aufgeladen werden und dabei bis zu 240 km weit fahren können.

Zusätzlich soll durch eine leichtere Karosserie und eine effizientere Energienutzung die Reichweite erhöht werden. Momentan schaffen es die schnellsten Ladegeräte, ein Elektroauto in rund 30 Minuten auf maximal 80% der Batteriekapazität aufzuladen. Durch die Entwicklung einer speziellen Batterie will Honda das Kunststück einer vollständigen Akkuladung in nur 15 Minuten schaffen. Für die Entwicklung dieser Batterie sucht der Autohersteller allerdings noch nach einem neuen Partner. Derzeit hat Honda kein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug in seinem Sortiment. Es bleibt also abzuwarten, wie weit die Entwicklungen anderer Autohersteller bis 2022 voranschreiten werden und ob Honda dabei mithalten kann.

Quelle: Nikkei