Honor: Was wir Ã¼ber das neue Top-Phone bereits wissen

Honor: Was wir über das neue Top-Phone bereits wissen Michael Derbort

Am 5. Dezember ist es soweit: Da stellt Honor, bekanntlich eine Marke von Huawei, das neue Top-Smartphone in London vor. Bereits die Einladung lässt erahnen, dass die Gerüchte im Vorfeld stimmen: Das neue Smartphone wird kaum noch einen Rand haben. Damit reiht es sich in die Riege der anderen Top-Hersteller ein, die zunehmend auf dieses Design setzen.

Was derzeit bekannt ist

Die Teaser deuten deutlich darauf hin. Mit „Max the view“ wird bereits deutlich auf das größere Display ohne Rahmen hingewiesen. Wir dürfen demnach ein 18:9-Display erwarten. Ebenfalls bestätigt ist damit auch die Dual-Kamera auf der Rückseite. Auch die Integration von künstlicher Intelligenz wird angedeutet.

Mit dem Veranstaltungsort London dürfen wir davon ausgehen, dass dieses neue Top-Gerät damit ab diesem Datum für den europäischen Markt verfügbar sein wird.

Quelle: Gadgets 360