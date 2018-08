IFA 2018: Sony prÃ¤sentiert das neue Premium-Smartphone Xperia XZ3

Sony bringt mit dem XZ3 einen Schönling unter das smartphonebegeisterte Volk. Erstmals kommt ein Sony-Telefon mit OLED-Technologie, in Verbindung mit der BRAVIA TV Technologie soll eine noch realistischere Darstellung von Farben möglich sein.



Die 19 Megapixel Motion Eye Kamera bietet einen intelligenten Kameraschnellstart: Aus der Tasche geholt und im Querformat gehalten startet die Kamera automatisch. Die Bilder werden auch bei schlechteren Lichtverhältnissen gut und Videos lassen sich in 4K HDR Auflösung aufnehmen.

Auch interessant: Mit der 13 MP-Frontkamera lassen sich nicht nur Selfies aufnehmen, mithilfe des 3D Creators kann man gleich ein 3D Scan des eigenen Gesichts erstellen.

Angetrieben wir das Smartphone von einem leistungsstarken Snapdragon 845 Octa-Core-Prozessor mit 4 GB RAM, dem 64 GB Speicher zur Seite stehen. Der Akku ist mit 3.330 mAh gut dimensioniert und Wasser sowie Staub können dem Gerät dank IP65/68-Zertifizierung wenig anhaben.

Das randlosen 6“ große Display löst in QHD auf. Es ist an den Seiten abgerundet und leigt gut in der Hand. Ebenso wie die Vorder- ist auch die Rückseite des Xperia XZ3 aus stabilem Corning Gorilla Glas 5 gefertigt.

Das Xperia XZ3 wird ab Oktober mit Android 9.0 für 799 EUR (UVP) als Single SIM und Dual SIM-Variante erhältlich sein.