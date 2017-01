Ist der Akkuverbrauch der Facebook-Apps bei euch wieder normal?

Am Dienstag häuften sich die Meldungen über einen drastischen Akkuverbrauch der beiden Apps des sozialen Netzwerks – nun soll das Problem serverseitig behoben worden sein.

Die Facebook-App und der Facebook Messenger sind regelrechte Akkufresser, das ist nichts neues. Am Dienstag allerdings steigerte sich der Akkuverbrauch in ungeahnte Höhen – bis zu 1% pro Minute bei der Nutzung. Und selbst im inaktiven Zustand saugten die Apps unzählige Smartphones binnen kürzester Zeit leer.

Der zuständige Leiter der Facebook Messenger-Abteilung antworte kürzlich aber bereits auf einen Beitrag auf Twitter – so soll das Problem nicht durch die App selbst, sondern durch die Server des sozialen Netzwerks entstanden sein. Der Fehler wurde mittlerweile behoben und der Akkuverbrauch sollte wieder im Normalbereich sein. Falls nicht, einfach den Messenger kurz neu starten – nützt das auch nichts, kann es helfen, das Smartphone komplett neu zu starten.

@bestsportnascar @alxpap issue was isolated and fixed server side. If you restart Messenger the problem should be gone now. Very sorry.

— David Marcus (@davidmarcus) 10. Januar 2017