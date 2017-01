Ist fÃ¼r Ihre GerÃ¤t bereits ein Update auf Android 7 erschienen?

Ist für Ihre Gerät bereits ein Update auf Android 7 erschienen? Samuel Grösch

Schon seit einigen Monaten auf dem Markt, haben kürzlich wieder einige Smartphones ein Update auf Androids neuste Version erhalten. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand.

Besitzer des OnePlus 3 bzw. 3T, des Huawei P9 oder eines vieler Sony-Geräte können sich freuen und ihr Update installieren. Insbesondere der letztgenannte Hersteller war aktiv und hat Aktualisierungen für das Xperia Z5, das Xperia Z5 Premium und das Xperia Z3 Plus veröffentlicht. Verfügbar sind diese Updates in Deutschland bisher leider nicht, lange dauern dürfte das aber nicht.

Mit Jahresbeginn hat auch Huawei für das P9 die neue Android-Version veröffentlicht, die ebenfalls mit einer aktualisierten Version des Emotion UI in Version 5.0 daherkommt.

OnePlus hing mit dem 3 und dem 3T bisher noch hinterher, hat seine Kunden mittlerweile aber auch mit einem Update auf Android 7 beglückt, ebenso wie LG für das G5.

Wie wichtig der von manchen gehasste Stufenartige Rollout der Updates ist, hat sich bei HTC gezeigt. Das Update für das HTC 10 wurde gestoppt, nachdem es zwischenzeitlich zu Problemen gekommen war. In Deutschland wurde das Update daher gar nicht erst veröffentlicht. Ebenso wie das Update für das One M9, das in den USA bereits erhältlich ist – wir müssen jedoch noch abwarten.

Quelle: golem