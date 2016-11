Jan Koum von WhatsApp bekommt blauen Brief von den EU-DatenschÃ¼tzern

Neben Johannes Caspar, dem Hamburger Datensch├╝tzer, meldet nun auch die sogenannte Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU Bedenken am Austausch der Daten zwischen WhatsApp und Facebook an und wendet sich in einem offenen Brief an Jan Koum, den Gr├╝nder und Chef von WhatsApp.

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe ist in unabh├Ąngiger beratender Funktion t├Ątig. Das bedeutet, dass sich ihre Ansichten nicht unbedingt mit der Meinung der Europ├Ąischen Kommission decken. Eingerichtet wurde sie bereits 1995 zum Schutz nat├╝rlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

Hier eine sinngem├Ą├če ├ťbersetzung des ÔÇ×Blauen BriefesÔÇť:

Sehr geehrter Herr Koum, Wir schreiben Ihnen im Zusammenhang mit der aktualisierten Nutzungsbedingungen und Datenschutzerkl├Ąrung Ihres Unternehmens im August 2016. Entsprechend den Informationen, die den Nutzern der Dienstleistung zur Verf├╝gung gestellt wurden, wird WhatsApp Informationen innerhalb der „Facebook-Firmenfamilie“ f├╝r eine Reihe von Zwecken, einschlie├člich Marketing und Werbung, weitergeben. Dies sind keine Zwecke, die in den Nutzungsbedingungen und in der Datenschutzerkl├Ąrung enthalten sind, wenn sich bereits bestehende Benutzer f├╝r den Dienst angemeldet haben. Diese ├änderungen wurden im Widerspruch zu fr├╝heren ├Âffentlichen Erkl├Ąrungen der beiden Unternehmen eingef├╝hrt, wo versichert wurde, dass kein Datenaustausch stattfinden w├╝rde. Angesichts der Beliebtheit des Messaging-Dienstes wirken sich diese ├änderungen auf viele B├╝rger in allen EU-Mitgliedsstaaten aus, sie haben unter den Benutzern und Nicht-Nutzern des Dienstes gro├če Unsicherheit erzeugt. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe (WP29) hat ernste Bedenken hinsichtlich der Art und Weise, in der die Informationen ├╝ber die aktualisierte Dienstleistungs- und Datenschutzrichtlinie den Benutzern zur Verf├╝gung gestellt wurden, und folglich ├╝ber die G├╝ltigkeit der Einwilligung der Nutzer. WP29 befasst sich au├čerdem mit der Wirksamkeit von Kontrollmechanismen, die den Benutzern angeboten werden, um ihre Rechte auszu├╝ben. Und mit den Auswirkungen, die der Datenaustausch auf Personen haben wird, die kein Nutzer eines Dienstes innerhalb der Facebook-Firmenfamilie sind. Daher werden die Mitglieder der Arbeitsgruppe 29 auf koordinierte Weise t├Ątig werden und Ma├čnahmen ergreifen, die die in den europ├Ąischen und nationalen Datenschutzgesetzen festgelegten Grunds├Ątze und Rechte der EU-B├╝rger gew├Ąhrleisten. In diesem Zusammenhang beschloss die WP29 in der letzten Plenarsitzung, eine Arbeitsgruppe einzusetzen und zwar f├╝r Durchsetzungsma├čnahmen f├╝r Organisationen. Sie wird sich an mehrere Mitgliedstaaten wenden. Die Frage der Aktualisierung Ihrer Datenschutzerkl├Ąrung wird von dieser Gruppe behandelt werden. Daher ist es von gr├Â├čter Wichtigkeit, dass Ihr Unternehmen alle verf├╝gbaren Informationen kommuniziert. Hierzu geh├Âren nicht nur spezifische Informationen ├╝ber die genauen Datenkategorien (z.B. Namen, Telefonnummern, E-Mail, Postanschrift etc.) und die Herkunft dieser Daten (z.B. Daten von Handys der Nutzer oder Daten, die bereits auf Firmenservern gespeichert sind) sondern auch eine Liste der Empf├Ąnger der Daten und die Auswirkungen der Daten├╝bertragung auf die Nutzer und potenzielle Dritte. Diese umfangreichen Informationen sind wichtig, damit die WP29-Mitglieder korrekt beurteilen k├Ânnen, ob ├änderungen erforderlich sind, die sicherstellen, dass die Bearbeitung dem europ├Ąischen Rechtsrahmen entspricht. Bitte beachten Sie, dass wir am 7. Oktober einen Brief von Facebook betreffend dieses Update erhalten haben. Um zu verhindern, dass die Bearbeitung personenbezogener Daten durch WhatsApp oder die Facebook-Firmenfamilie nicht mit den EU-Rechtsvorschriften vereinbar ist, fordert die Arbeitsgruppe WP29, dass die Daten der Nutzer solange nicht weitergegeben werden, bis der entsprechende Rechtsschutz gew├Ąhrleistet werden kann. Im Namen der Arbeitsgruppe „Artikel 29“

Quelle: CNIL