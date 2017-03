Kickstarter-Projekt will 3D-Drucker bezahlbarer machen Michael Derbort

3D-Drucker gibt es jetzt zwar schon seit geraumer Zeit, massentauglich sind sie aber noch nicht. Die Firma Robo will das jetzt mit einem Kickstarter-Projekt ändern.

3D-Drucker gefällig?

Ja, wir wissen es: 3D-Drucker sind eigentlich schon ein alter Hut. Doch wer besitzt solch ein Ding? Sicherlich nur die wenigsten. Neben der recht komplexen Nutzung steht da auch noch der Preis, der meist weit in die Vierstelligen geht. Die Firma Robo hat gerade erfolgreich in Kickstarter-Projekt zu Ende gebracht und fertigt nunmehr 3D-Drucker in Serie, die bereits nach dem Auspacken weitgehend einsatzbereit sind und zudem deutlich weniger kosten, als vergleichbare Geräte. Wir reden zwar immer noch nicht von einem Schnäppchen, der große R2 soll mit einem Retail-Preis von 1.299 Dollar, der kleine Bruder C2 für 699 Dollar in den Handel kommen. Damit wurden die Einstiegspreise deutlich nach unten korrigiert.

Technisch kann der Drucker ebenfalls punkten: Per WLAN kann der Drucker mit PC oder Smartphone verbunden werden und lässt sich darüber steuern. Eine passende App steht natürlich auch zur Verfügung. Die Druckauflösung kann ebenfalls mit den teureren Konkurrenten mithalten.

Die Auslieferung hat begonnen, wann und zu welchemm Preis in Euro dieses Gerät in Europa erhältlich ist, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Auch ob damit ein Preiskampf um die Gunst der Kunden entbrennt, ist derzeit noch offen. Warten wir es ab.

Quelle: Mashable