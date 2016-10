Kleines Helferlein mit groÃŸer Wirkung fÃ¼r Autofahrer

Kleines Helferlein mit großer Wirkung für Autofahrer Michael Derbort

Automatic Pro heißt das kleine Gadget, das sich ganz einfach in den OBD-II-Anschluss stecken lässt und fortan nützliche Dienste für den Autofahrer leistet. Der besagte Anschluss ist eigentlich in jedem Auto ab dem Modelljahr 1999 zu finden. Wer sich nicht sicher ist, kann auf der Seite des Herstellers eine Kompatibilitätsprüfung durchführen. Dann kann es auch schon losgehen.

Ohne 3G geht nichts

In nur wenigen Minuten ist das Gerätchen konfiguriert, die App auf dem Handy eingerichtet und alles ordnungsgemäß angeschlossen. Nun spricht das Auto direkt mit dem Benutzer, meldet, wenn etwas nicht in Ordnung ist, etwa, wenn der Benzinstand zu niedrig erscheint. Ist das Auto etwa in einer fremden Stadt nicht mehr aufzufinden, können sich Nutzer dorthin zurück navigieren lassen. Auch als Diebstahlschutz könnte dieses kleine Gadget nutzen lassen.

Doch leider gibt es hier ein kleines Problem: Um richtig zu funktionieren, benötigt Automatic Pro eine bestehende 3G-Verbindung. In Gegenden mit schlechtem Ausbau oder in funktoten Bereichen ist das kleine Wunderding also erfrischend nutzlos.

Quelle: tech.co