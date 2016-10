Kodak Ektra: Smartphone-Cam oder Kamera-Phone?

Wenn Kodak ein Produkt vorstellt, dann erwarten wir eine Kamera und nicht unbedingt ein Smartphone. Aber das neue Ektra ist ein Smartphone, eines f├╝r Fotografen.

Wer Ektra mit einer Kamera assoziiert, liegt nicht falsch. Die Ektra wurde in den 1940er-Jahren von Kodak entwickelt. Manch einer mag so ein Retro-St├╝ck noch zuhause haben. Die Ektra von heute ist eine Reinkarnation dieser Kamera, aber deutlich moderner, sie kann sogar Telefonie und sonst auch alles, was ein Smartphone eben so k├Ânnen muss.

Herzst├╝ck

Das Herzst├╝ck ist dennoch ein 21-Megapixel-Fast-Focus-Kamerasensor mit einer f2.0-Blende. Die Frontkamera hat auch immer noch 13 Megapixel. Softwareseitig wurde auch viel Wert auf Bildoptimierung gelegt: Die Kamera-App wird ├╝ber ein W├Ąhlrad mit haptischem Feedback f├╝r verschiedene Szenen wie bei Spiegelreflexkameras gesteuert. Die Anpassungen erfolgen in Echtzeit ├╝ber Einstellungen wie HDR, Landschaft, Portr├Ąt, Makro, Sport, Nacht und Panorama. Wem dies zu viel des Hantierens ist, der w├Ąhlt den ┬áModus ÔÇ×Smart AutoÔÇť. Hier nimmt die App die besten Einstellungen f├╝r das jeweilige Bild automatisch vor.

Ein dynamischer Fokus und die Funktion ÔÇ×ObjektverfolgungÔÇť (Object Tracking) verbessern die Fotos zus├Ątzlich.

Aus alt mach neu

Vom Look her kann die Ektra die Anleihen am Styling herk├Âmmlicher Kameras nicht verleugnen. Es gibt sogar einen Ausl├Âser mit zwei Druckpunkten, wie wir ihn in herk├Âmmlichen Kameras finden. Inspiriert von der legend├Ąren Kodak Super-8-Kamera hat man der Kodak Ektra sogar eine Super 8 App spendiert.

Softwareseitig kommt als Antrieb Android Marshmallow zum Einsatz, hardwareseitig ein Helio X20 Prozessor mit zehn Rechenkernen.

Und nun zum Preis: Das Foto-Smartphone wird f├╝r 499 Euro zu haben sein, allerdings erst Ende des Jahres.

Hier noch die gesammelten Specs:

Android Marshmallow

Professionelle Ergebnisse mit Hilfe des schnell ausl├Âsenden 21 MP Kamerasensors mit f2.0-Blende, PDAF, OIS und Dual-LED-Blitz

13 MP Autofokus-Frontkamera mit f2.2-Blende und PDAF

Helio X20 2,3 GHz Decacore-Prozessor mit 3 GB RAM

32 GB Speicher, erweiterbar durch MicroSD

Manueller Modus f├╝r Fortgeschrittene ÔÇô Belichtung, ISO, Focal Length, (Manual/Auto), Wei├čabgleich, Belichtungszeit, Blende (f2.0 bei Hauptkamera fixiert)

Einzigartiges W├Ąhlrad f├╝r Szenenauswahl ÔÇô beinhaltet die Szenenmodi Smart Auto, Portr├Ąt, Manuell, Sport, Bokeh, Nacht, HDR, Panorama, Makro, Landschaft, Film / Video

Integrierte App f├╝r den Ausdruck von hochqualitativen Abz├╝gen

Super 8 Video Recorder

Akku mit 3.000 mAh, USB 3.0 Typ C Fast Charger

Quelle: Kodak