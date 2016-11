Kommt das iPhone 8 mit einer grÃ¶ÃŸeren Ãœberraschung?

Kommt das iPhone 8 mit einer größeren Überraschung? Heiko Bauer

Laut einer gewöhnlich zuverlässigen Quelle soll das iPhone 8 in drei Varianten herauskommen, darunter ein OLED- und zwei LCD-Modelle. Die kleinste Ausgabe mit 4,7 Zoll könnte für Überraschung sorgen.

Alle drei Smartphones sollen in buttonlosem Vollglasdesing kommen mit dem OLED-Modell als Flaggschiff. Da nächstes Jahr kein Nachfolger des iPhone SE erwartet wird, wäre es möglich, dass das kleine 4,7-Zoll-Gerät an seine Stelle tritt. Wie der Analyst Ming-Chi Kou in einer Analyse berichtet, handelt es sich für Apple dabei möglicherweise um ein Mittelklasse- oder Low-End-Modell. Die Überraschung könnte sein, dass es tatsächlich einmal entsprechend weniger kostet. Ein Budget-iPhone also. Aber lieber erst mal abwarten, denn das haben beim iPhone 5c auch mal viele gedacht.

Quelle: BGR