Konkurrenz fÃ¼r Xiaomi Mi Mix: Auch Maze Alpha ohne Rand

Konkurrenz für Xiaomi Mi Mix: Auch Maze Alpha ohne Rand Peter Mußler

Zum Ende des letzten Jahres hat uns das fast randlose Xiaomi Mi Mix ziemlich überrascht. Leider ist es bei uns nicht erhältlich. Das könnte Konkurrent Maze mit dem Alpha besser machen.

Xiaomis „Phablet ohne Rand“ mit Namen Mi Mix und stolzen 6,4 Zoll Display-Diagonale hat viele Smartphone-Tester verblüfft. So auch uns. So eines gab es noch nie (über 91% der Vorderseite werden vom Display in Anspruch genommen) und die technische Potenz ist auf Spitzenniveau. Doch mit der optischen Einzigartigkeit dürfte es bald vorbei sein – zumindest, wenn es nach dem ebenfalls chinesischen Konkurrenten Maze geht, der wie so viele seiner Wettbewerber aus dem Reich der Mitte in Shenzhen produzieren lässt.

Über die technischen Daten drang bisher noch nicht viel nach außen. Betriebssystem soll Android Nougat sein und das Display eine Diagonale von sechs Zoll haben. Auf den veröffentlichten Fotos ist darüber hinaus eine Doppelkamera zu sehen. Über die Specs wird noch spekuliert: AMOLED-Display? Welche Auflösung? Was für ein Prozessor? Der Claim „Specs alone are not enough“ weist aber darauf hin, dass sich zum hochwertigen Design auch hochwertige Module gesellen werden.

Anders als Xiaomi strebt das für chinesische Verhältnisse noch sehr kleine Unternehmen Maze auch auf den europäischen und den US-Markt. Das lässt Technik-Freunde auch bei uns darauf hoffen, dieses für 2017 angekündigte Smartphone ohne große Umwege bald selbst in Händen halten zu können.

Quelle: International Business Times, Notebookcheck