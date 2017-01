Lange Zeit ein Science-Fiction-Klischee, nun bald Wirklichkeit? Airbus testet fliegende Autos. Hartmut Schumacher

Schon Ende dieses Jahres will Airbus den Prototyp eines autonomen Fluggeräts testen, das sich ähnlich wie ein Car-Sharing-Auto rufen lässt.

Im Jahr 2030 werden 60 Prozent der Bevölkerung in Städten leben. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als heute. Was das schon jetzt vorhandene Problem von Verkehrsstaus noch verstärken wird.

Airbus, der größte europäische Flugzeughersteller, hat jedoch eine Lösung dafür. Das Unternehmen entwickelt mehrere autonome Fluggeräte, die entweder einzelne Fahrgäste, eine größere Zahl von Gästen oder aber Fracht unabhängig von Straßen transportieren können. Das Buchen von Flügen mit derartigen Fahrzeugen wird nach den Vorstellungen des Unternehmens über eine Smartphone-App ablaufen, ähnlich wie bei Car-Sharing-Projekten.

Auf der Konferenz DLD in München hat der Airbus-Geschäftsführer Tom Enders (siehe Foto) am Montag angekündigt, dass der Prototyp eines solchen „fliegenden Autos“ bereits Ende dieses Jahres so weit sein werde, sich in die Luft zu erheben.

Quellen: Airbus, Reuters