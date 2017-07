Lenovo geht in die Vollen: Unter anderem stellt der chinesische Hersteller ein faltbares Tablet vor Michael Derbort

Lenovo hat sich viel vorgenommen: Auf der Lenovo Tech World 2017 stellt der Elektronikriese gleich mehrere Neuerungen vor, die einen Blick wert sind. Das ganz große Highlight ist der funktionierende Prototyp eines Tablets das sich dank faltbarem Display in ein Smartphone herkömmlicher Größe zusammenfalten lässt.



Vielversprechend

Das Gerät hatte die Vorführung klaglos überstanden, die Displayhälften werden je nach Einsatz als Smartphone oder Tablet einfach ab- oder zugeschaltet. Entsprechend sind auch die Elemente wie Telefonhörer oder Kamera angebracht. Im Smartphone-Modus entspricht das sehr flache Gerät den Ausmaßen eines herkömmlichen Handys.

Darüber hinaus hatten die Entwickler von Lenovo noch eine Augmented Reality-Brille im Gepäck, die völlig autark funktionieren soll. Mit 43° Blickwinkel und smarten Assistenten bietet das Gerät vielversprechende Möglichkeiten. Zunächst dürfte diese Entwicklung allerdings eher für professionelle Nutzer interessant sein.



Zu den ebenfalls spannenden Entwickungen zählt zudem ein intelligentes Hemd, SmartVest genannt. Dieses Kleidungsstück ist mit zehn Sensoren bestückt, die etwa EKG-Werte direkt drahtlos an Endgeräte übertragen, um dort per App ausgewertet zu werden.

Was zunächst nach einem exzentrischen Gadget klingt, kann für Herzpatienten eine zusätzliche Sicherheit bedeuten, da mögliche Komplikationen frühzeitig erkannt werden.



Es klingt zwar nicht immer nach den neuesten Innovationen (an faltbaren Displays tüfteln die großen Hersteller schon seit geraumer Zeit), aber Lenovo lässt interessiert in die Zukunft blicken. Die Zeiten, in denen scheinbar die wirklich spannenden Neuentwicklungen auf sich warten ließen, sind offenkundig vorbei. Lenovo möchte ganz offenkundig dabei die Nase vorn haben.

Quelle: Inside Handy