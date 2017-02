LyfieEye: Diese Kamera sieht alles! Hartmut Schumacher

Selfies? Wie altmodisch! Dank der „LyfieEye“-Kamera kann Ihr Smartphone 360-Grad-Fotos und -Videos herstellen.

„LyfieEye“ ist eine kleine Kamera zum Anschließen an Ihr Android-Smartphone. Die Besonderheit dieser Kamera: Sie ist in der Lage, Fotos und Videos anzufertigen, die ein 360-Grad-Bild zeigen – also ein Rundumbild. Dies bewerkstelligt die Kamera, indem sie die Bilder von zwei 180-Grad-Objektiven automatisch zusammensetzt.

Die Fotos und Videos haben eine Auflösung von 1920 mal 1080 Punkten. Die Aufnahmen lassen sich zu Facebook und zu YouTube hochladen. Auch das Anzeigen mittels Virtual-Reality-Brillen soll möglich sein.

LyfieEye verträgt sich mit Android-Smartphones, deren USB-Anschluss OTG unterstützt. Dazu gehören das Galaxy S7 und das HTC 10.

Erhältlich ist LyfieEye für 129 US-Dollar.

Quelle: eCapture Technologies, Inc