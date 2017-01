Mit Doodle3D Transform werden 2D-Zeichnungen zu 3D-Druckmodellen Heiko Bauer

Doodle3D Transform ist eine App, mit der sich einfache 2D-Strichzeichnungen spielend in 3D-Druckvorlagen umwandeln lassen.

Damit lassen sich nicht nur Kinderzeichnungen zu Spielzeug machen, sondern auch individuelle Design-Stücke zur Verschönerung der eigenen Wohnung herstellen. Die Daten können über eine spezielle WLAN-Box, die ebenfalls bei Doodle3d erhältlich ist, oder per Datei an den 3D-Drucker übergeben werden. Letztere eignet sich auch für die Weitergabe an einen Druckdienst.

Die über Kickstarter finanzierte Software wird voraussichtlich im Februar für Android, iOS und Windows erscheinen.

Quelle: Doodle3D