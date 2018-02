Mobiles BÃ¼ro – Das HUAWEI Mate10 Pro als PC-Ersatz

Mobiles Büro – Das HUAWEI Mate10 Pro als PC-Ersatz Sponsored Post

Das Smartphone als PC – eine Idee, die schon einige Hersteller in Angriff genommen haben. Der Erfolg war bislang aber eher bescheiden. HUAWEI will das nun ändern – mit einem einfachen Kabel.

Das Konzept ist nicht neu. Schon andere Hersteller versuchten mit ähnlichen Technologien, das Smartphone als Leistungslieferant für externe Monitore zu etablieren. Der Haken bislang: In der Regel waren dafür Docking-Stationen notwendig, die viel Platz beim Transport einnehmen und teilweise gar eine eigene Stromversorgung benötigen.

Kabel statt Station

Alle diese Lösungen eint das notwendige Zubehör in Form einer externen Station, in die das Smartphone gesteckt wird und die anschließend am Monitor hängt. HUAWEI setzt auf eine neue und simplere Lösung: Mit der „Easy Projection“-Funktion reicht ein handelsübliches USB-Typ-C-auf-HDMI-Kabel, das mit dem Monitor verbunden wird. Steht die Verbindung, verwandelt sich das HUAWEI Mate10 Pro in ein Trackpad. Tastatur und Maus lassen sich über Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. Alternativ kann der Nutzer auch das MateDock verwenden, der neben den Typ C-Slots auch über einen HDMI- und VGA-Anschluss verfügt.

Huawei MateDock 2

Die Universallösung: Ein Dock, das alle benötigten Anschlussmöglichkeiten (HDMI, USB, Typ C) vereint. Das MateDock 2 von HUAWEI bietet darüber hinaus auch noch einen VGA-Anschluss. Praktisch: Der Akku des Mate10 Pro wird während der Verwendung des MateDock 2 auch aufgeladen. Preis: EUR 59,99 / Anschlüsse: HDMI, VGA, USB, USB Typ C / bit.ly/matedock2

Huawei Easy Projection

Sie fragen sich, was man mit dem Feature alles machen kann? Wir zeigen nachfolgend einige Beispiele, um Ihnen einen Eindruck des „Easy ­Projection“-Features zu verschaffen. Es geht aber noch viel mehr!

1. Eingabegeräte

Das Smartphone verwandelt sich wenige Sekunden nach der Verbindungsherstellung in ein Trackpad. Auch Tastatureingaben können Sie über das Smartphone bewerkstelligen. Besser klappen Eingaben aber mit einem externen Gerät. Das schließen Sie via Bluetooth oder klassisch per Kabel an einem Hub an.

2. Sicherheit & Privates

Keine Sorge: Wenn „Easy Projection“ läuft, werden Anrufe oder Nachrichten nicht automatisch an den großen Bildschirm übertragen. Im Gegenteil: Persönliches bleibt auf Ihrem Mate10 Pro. Das Smartphone kann dabei stets für Anrufe und Nachrichten verwendet werden.

3. Büro in der Tasche

Zwar werden (noch) nicht alle Apps portiert, über den Umweg Internet – Google Drive – Google Docs können Sie aber ein vollwertiges Office-Programm auf Ihrem Mate10 Pro im „Easy Projection“-Modus nutzen. Texte, Präsentationen oder Kalkulationen erfassen Sie so rasch und einfach – oder Sie präsentieren Ihre Werke über den großen Monitor.

4. Unterhaltung

Natürlich lassen sich dank „Easy Projection“ auch Filme auf dem Monitor sehen. Praktisch ist das beispielsweise im Hotelzimmer oder bei Freunden – die Festplatte kann getrost zuhause bleiben. Auch Spiele sind bereits teilweise kompatibel. Wer will, kann zum Zocken zudem einen Controller verbinden. So wird das HUAWEI Mate10 auch noch zur portablen Spielekonsole. Ein USB-Typ-C-auf-HDMI-Kabel reicht dafür.