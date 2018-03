Nach gruseligem Lachen: Alexa erhÃ¤lt Update

Nach gruseligem Lachen: Alexa erhält Update Florian Meingast

Erst kürzlich machten Meldungen die Runde, wonach Amazons Assistentin „Alexa“ vereinzelt und ohne Vorwarnung zu lachen beginnt.

Diese unangekündigten Lachausbrüche traten in der jüngsten Vergangenheit vor allem bei Echo-Nutzern in den USA auf. Wie Amazons Presseabteilung vor Kurzem in einer Stellungnahme erklärte, hörte der sprachgesteuerte Assistent den Befehl „Alexa, lache!“, obwohl dieser gar nicht ausgesprochen worden war. Als Folge der Kundenbeschwerden, arbeitet der Konzern nun an einem Softwareupdate für die Echo-Reihe, worin der oben erwähnte Befehl auf „Alexa, kannst du lachen?“ abgeändert wird.

Quelle: Bloomberg