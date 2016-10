Neue Kreditkarte mit Display wechselt stÃ¤ndig den Sicherheitscode

Neue Kreditkarte mit Display wechselt ständig den Sicherheitscode Heiko Bauer

Wer im Internet mit der Kreditkarte bezahlt, muss zus√§tzlich zur Kartennummer noch den CVV bzw. CSC, eine aufgedruckte drei- oder vierstellige Nummer, eingeben. Das erschwert Betr√ľgern das Handwerk, reicht aber nicht immer aus.

Der CVV (Card Verification Code) bzw. CSC (Card Security Code) wurde vor einigen Jahren eingef√ľhrt, um Transaktionen, bei denen die Karte selbst nicht ben√∂tigt wird, zus√§tzlich abzusichern. Allerdings kann dieser Code beispielsweise durch Phishing in Erfahrung gebracht oder durch Ausprobieren zuf√§llig herausgefunden werden. Ist das geschafft, haben die Gauner freie Bahn. Die franz√∂sische Firma Oberthur Technologies (OT) ist da auf eine geniale Idee gekommen: „Motion Code“, ein CVV, der jede Stunde oder in noch k√ľrzeren Abst√§nden wechselt. M√∂glich wird das durch ein kleines E-Ink-Display, das in die Karte integriert ist. Als Stromspender dient eine ultrad√ľnne, langlebige Lithium-Zelle.

Alles wie gewohnt

Der Kunde hat durch die neue Technik keinerlei Komforteinbu√üen, Zahlungsdienstleister m√ľssen ebenfalls nichts √§ndern. Lediglich die Kartenherausgeber ben√∂tigen einen speziellen Server, der mit dem Algorithmus, der den Code in der Kreditkarte generiert, synchronisiert ist. Laut OT besitzt die Karte auch die gleichen physischen Eigenschaften wie herk√∂mmliche Modelle und soll sogar eine Maschinenw√§sche problemlos √ľberstehen.

F√ľnf Banken waren an einer Pilotphase beteiligt. Zwei franz√∂sische Institute wollen das System bereits einsetzen.

