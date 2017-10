Neuer Sonos Smart Speaker unterstÃ¼tzt Alexa und Google Assistant

Vor Kurzem hat Sonos den Sonos One vorgestellt – einen neuen sprachgesteuerten Smart Speaker. Das Besondere daran: Er unterstützt mehrere Sprachdienste und spielt Musik und Audioinhalte von über 80 Streaming-Diensten ab.

Der Lautsprecher lässt sich sofort über Amazon Alexa steuern. Amazon Music, Pandora, TuneIn wird schon unterstützt, Spotify folgt in Kürze. Nebenbei unterstützt Sonos One auch alle anderen Features, die Alexa so beliebt machen: Wetter abfragen, Timer stellen, Nachrichten und Verkehrsberichte hören oder auch die neuesten Sportergebnisse erfahren.

Auch Google mischt mit

Und nächstes Jahr wird dann auch der Google Assistent integriert. Damit ist Sonos One dann der erste Smart Speaker, der mehrere Sprachassistenten unterstützt.

Darüber hinaus wurde am 4. Oktober auch eine Alexa-Unterstützung für schon bestehende SONOS-Speaker ausgerollt. Dafür wird allerdings ein Alexa-fähiges Gerät wie Amazon Echo oder Echo Dot benötigt.

Weitere Infos: Sonos.com