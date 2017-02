Noris digital: Samsungs neuer Stylus sieht aus wie ein Bleistift von Staedtler Heiko Bauer

Mit dem Bleistift auf das Smartphone-Display schreiben? Kein Problem mit dem Noris digital von Staedtler, den Samsung auf dem MWC vorgestellt hat.

Wer am liebsten mit Analog-Utensilien auf Papier schreibt, wird an diesem skurrilen Kooperationsprodukt seine Freude haben. Der Noris digital soll genau wie ein S-Pen funktionieren, aber das Look-and-Feel ist das eines normalen Bleistifts. Lediglich die Farbgebung ist etwas anders als beim Klassiker von Staedtler. Statt schwarz-gelb ist er schwarz-grün. So passiert es wenigstens nicht so leicht, dass man ihn versehentlich anspitzt.

