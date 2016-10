Qumi Q8: Klein, aber full â€“ Taschenprojektor mit Full HD-AuflÃ¶sung

Der Taschenprojektor Qumi Q8 von Vivitek projiziert die Bilder in 1080p Full HD Auflösung, auch vom Mobilgerät aus.

Der Qumi Q8 gehört zu den kleinsten Projektoren weltweit, die eine Full HD (1.920 x 1.080) Auflösung mit einer Diagonale von 120 Zoll bzw. 3 m bieten. Und weil er so klein (190 x 114 x 43 mm) und leicht (620 g) ist, passt er auch in jede Tasche und wird so zum Taschenprojektor.

Das Kontrastverhältnis von 30.000:1 und seine Helligkeit von 1.000 Lumen sorgen bei entsprechend abgedunkelten Räumen für eine Bildgröße von 1 bis 3 Meter – bei einer Projektionsentfernung von 1,33 bis 4 Meter. Auch Ton wird ausgegeben, dazu wurde ein 2 W Lautsprecher eingebaut.

Suche Anschluss

Verbinden lässt sich der unaussprechliche Projektor des Herstellers Vivitek via HDMI oder MHL und weil er über WiFi verfügt lässt er sich auch ins WLAN einbinden. Weitere Möglichkeiten bieten das USB-Flash-Laufwerk oder der 4 GB Onboard-Speicher.

Und der Preis?

Den Vivitek Qumi Q8 Pocket-Projektor gibt es ab November in den Farben Schwarz und WeiĂź zu kaufen und zwar fĂĽr 999 Euro.

Technische Highlights Qumi Q8

Native Full-HD 1080p (1.920 x 1080) Auflösung

1.000 Lumen Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 30.000:1

Projektionsentfernung 1,33-4 m, Bildgröße 1,02-3,05 m

Wartungsfreie LED-Lichtquelle mit 30.000 Stunden Betriebsdauer

Wi-Fi- Konnektivität

Automatische vertikale- und manuelle horizontale Keystone-Korrektur

Eingebauter MS Office®- und Adobe™ PDF-Dokumentenbetrachter

USB-, MicroSD-Slot und 4 GB Onboard-Speicher zur freien VerfĂĽgung

Nur 621 g Gewicht und 28 mm hoch

Lieferbar in zwei Farben (Schwarz oder WeiĂź)

Ein eingebauter 2 W Lautsprecher

Android und iOS kompatibel

Streaming Apps und Internet-Browser vorinstalliert

Quelle: Vivitek