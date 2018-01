Revolutioniert Huawei die Schnellladetechnologie? Florian Meingast

Durch eine neue Technologie sollen die Akkus von Huawei-Smartphones innerhalb von fünf Minuten zur Hälfte geladen werden können. Bei anderen Herstellern dauert der Vorgang zwischen 30 und 40 Minuten.

Für einen Ladevorgang in Rekordzeit muss der Energiespeicher vorerst noch aus dem Gerät entnommen und in ein separates Ladegerät gesteckt werden. Da die meisten Smartphones der Chinesen jedoch mit einer fest verbauten Energiezelle ausgestattet sind, wird diese Technologie wohl so nicht auf den Markt kommen. Neben Smartphones soll die neue Schnellladetechnologie auch in Laptops, E-Rollern und E-Autos eingesetzt werden. Wann genau Huaweis neueste Erfindung erstmals zum Einsatz kommt, dürfte auf dem diesjährigen „Mobile World Congress“ in Barcelona bekannt werden.

Quelle: Huawei Youtube