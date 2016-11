Roundup: Alle Neuigkeiten der Woche zu den Samsung Galaxy-GerÃ¤ten

Nach dem Note 7-Debakel ist vor dem nächsten Flaggschiff. Samsung versucht derzeit verstärkt, den Fauxpas vergessen zu machen. In dieser Woche war die südkoreanische Schmiede entsprechend ein Stammgast in den Gazetten. Wir fassen zusammen.

Was hat sich seit Montag also getan? Wie gewohnt drehten auch diese Woche wieder jede Menge Meldungen zum Galaxy S8 die Runden in der Gerüchteküche. Manche davon lassen sich recht leicht als Falschmeldung einstufen, bei anderen bestehen durchaus realistische Chancen auf eine Umsetzung. So verspricht Samsung beispielsweise, dass das nächste Gerät „spektakulär“ werden wird, man wolle ein gleichermaßen sicheres als auch leistungsfähiges Gerät auf den Markt bringen. Einen Stylus wird das S8 nicht erhalten, entsprechende Meldungen sind mit großer Wahrscheinlichkeit Blödsinn.

Dabei hat Samsung gar nicht so große Probleme wie gedacht. Laut neuesten Umfragen wird die Marke nach wie vor sehr positiv assoziiert, die meisten Nutzer denken nicht sofort an das Akkudebakel beim Note 7. Gute Neuigkeiten also für Samsung. Ebenso wie die Veröffentlichung des Galaxy S7 in einer schwarzen Version. Damit sieht das Teil zwar ein wenig aus wie die aktuellsten iPhones in der Black-Version, für den Endnutzer steht aber auf jeden Fall eine Option mehr zur Auswahl.

Hinweis: Das Bild zeigt das Galaxy S7 edge.

Quelle: Forbes