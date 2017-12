Samsung meldet Patent an fÃ¼r das Laden eines Smartphones via Kleidung

Samsung meldet Patent an für das Laden eines Smartphones via Kleidung Florian Meingast

In Zukunft soll es möglich sein, dass Ihre Kleidung Ihr technisches Gerät mit Energie versorgt. Glauben Sie nicht? Im Juli 2017 reichte Samsung ein Patent genau für diesen Zweck ein. Unlängst wurde es World Intellectual Property Organization, kurz WIPO, veröffentlicht.

Die Anzahl der Möglichkeiten ist beinahe unbegrenzt. So könnte die Funktionskleidung etwa Ihr Smartphone aufladen, Ihre Gesundheit überwachen oder zum Beispiel eine Kamera mit Energie versorgen, welche anzeigen könnte, falls sich irgendjemand von hinten nähert. Wie das funktionieren könnte, zeigt das linke Bild. In dem langärmligen Kleidungsstück wurden Prozessoren (rautenförmig dargestellt) und ein sogenannter „Energy Harvester“ (rechteckig dargestellt) verarbeitet. Ein „Energy Harvester“ kann Strom herstellen, während das Kleidungsstück getragen wird. Diese Technologie ist jedoch nicht auf bestimmte Kleidungsstücke beschränkt. Wie die rechte Grafik zeigt, könnten die nötigen Elemente in Mützen, Jacken, Handschuhen, Hosen oder Schuhen verarbeitet werden. Wann und wie Samsung dieses Vorhaben umsetzt, wird sich zeigen.

Quelle: nl.letsgodigital.org