Samsung verkÃ¼rzt die Akku-Ladezeit auf unglaubliche 12 Minuten

Samsung verkürzt die Akku-Ladezeit auf unglaubliche 12 Minuten Philipp Lumetsberger

Der hauseigenen Forschungsabteilung von Samsung ist es gelungen, herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus soweit zu optimieren, dass diese nun deutlich schneller geladen werden können und zudem über eine höhere Kapazität verfügen.

Durch den Einsatz von Graphen-Bällen in den Akkus sollen diese bereits nach 12 Minuten vollständig aufgeladen sein und darüber hinaus eine um 45% höhere Kapazität aufweisen. Bisher benötigt man rund 60 Minuten um einen Akku komplett aufzuladen.

Samsung hat diese neue Technologie in den USA und Südkorea bereits patentieren lassen und das Verfahren in einem Fachartikel publiziert. Wann diese verbesserten Akkus die Marktreife erlangen und in Smartphones zum Einsatz kommen, steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.

Quelle: Nature Communications