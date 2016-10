Samsung wird die Ursachen fÃ¼r das Note 7-Desaster erst Ende des Jahres bekanntgeben

Ergebnis und Umsatz brechen ein, aber Samsung hat offenbar alle Zeit der Welt. Die genauen Ursachen f├╝r die Akku-Br├Ąnde des Galaxy Note 7 werden wir wohl erst Ende 2016 erfahren, wenn nicht sogar erst im n├Ąchsten Jahr.

Laut einem Bericht von Reuters k├Ânnten die genauen Gr├╝nde bis Ende des Jahres vorliegen. Dies sagte jedenfalls eine F├╝hrungskraft namens Kim Hong-gyeong von Samsung SDI, dem Produzenten von Akkus. Er best├Ątigt auch, dass es sich um eine Schwachstelle in den Akkus gehandelt hat, dass aber die genaue Ursache nach wie vor analysiert wird. Samsung SDI nannte jedoch keinen genauen Termin f├╝r die Bekanntgabe der Ursachen.┬á Es hie├č nur vage ÔÇ×later this yearÔÇŽÔÇť

Nachdem Samsung SDI nicht nur f├╝r das Note 7 Akkus produziert hatte, musste man die anderen Hersteller mit den Samsung-Akkus beschwichtigen. Die w├Ąre mit Sicherheit vollkommen fehlerfrei, hei├čt es von einer weiteren SDI-F├╝hrungskraft.

Samsung sollte handeln

Allzu lange sollte sich Samsung mit der vollst├Ąndigen Aufkl├Ąrung nicht mehr Zeit lassen. Immerhin ist das Vertrauen vieler K├Ąufer geschwunden und um es zur├╝ckzugewinnen, bedarf es einer raschen Aufkl├Ąrung. Kein Kunde kann sich schlie├člich sicher sein, dass nicht auch in einer Tranche des kommenden S8 ein Akku verbaut ist, der leicht in Flammen aufgeht.

Und schlie├člich muss Samsung ja auch bem├╝ht sein, wieder Ruhe einkehren zu lassen, auch was den Aktienkurs betrifft. Immerhin schwand der Gewinn im 3. Quartal deutlich. Und zwar um rund 30 Prozent. Da Samsung aber mehr kann als nur Handy herstellen, ist es immer noch ein Gewinn in Milliardenh├Âhe und dies alleine in einem Quartal. Genau sind es rund 4,2 Milliarden Euro, die im 3. Quartal ├╝brigbleiben. Da hat man schon noch einen Polster. Aber das Vertrauen der Kunden kann selbst so einen Polster rasch kleiner machen.

Quelle: Reuters