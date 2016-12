Smart WiFi Plug: smarte Steckdose fÃ¼r beliebige SchaltvorgÃ¤nge via App

Den Radiator vor dem Heimkommen einschalten, das Licht im Badezimmer vom Schlafzimmer aus dimmen, den Verbrauch des Gefrierschranks jederzeit ablesen. Alles kein Problem mit dem neuen Smart WiFi Plug von iSmartAlarm.

Alles was man benötigt: eine Internetanbindung und natürlich die clevere Steckdose, die zum Preis von rund 40 Euro im Handel erhältlich ist.

Energieverbrauch im Blick

Mit dem unscheinbaren Gerät behält der Anwender stets den Überblick über den Energieverbrauch der eingesteckten Geräte. Und selbstverständlich lassen sich via App die angeschlossenen Geräte auch jederzeit von wo auch immer ein- oder ausschalten. Somit kann z.B. die vergessene Kaffeemaschine oder die Weihnachtsbaumbeleuchtung ganz einfach per Knopfdruck am Smartphone oder Tablet abgeschaltet werden, per Fernsteuerung quasi.

Und natürlich kann man auch personalisierte Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten der angehängten Geräte erstellen. Das spart Energie, denn dann brennt die Weihnachtsbeleuchtung im Garten tatsächlich nur zum Beispiel von 18 bis 24 Uhr.

Und wenn man längere Zeit von zuhause abwesend ist, dann kann man durch automatisiertes Schalten von Innen- und Außenleuchten Anwesenheit simulieren.

Quelle: iSmartAlarm