Smarte Sicherheitskameras erkennen, wenn du textest und gleichzeitig ein Auto lenkst!

M├Âglich wird dies durch Deep Learning, ein Ansatz der K├╝nstlichen Intelligenz, der Maschinen das Lernen lehrt.

In diesem Fall einer ├ťberwachungskamera. Die wird dann so schlau, dass sie die Szenen, die sie erfasst, analysieren und deuten kann. In Zukunft k├Ânnte dies weitreichende Ver├Ąnderungen in der ├ťberwachung mit sich bringen. So k├Ânnte eine smarte Kamera etwa erkennen, ob jemand am Flughafen sein Gep├Ąck abstellt, und Alarm schlagen.

Solche Cams k├Ânnten aber auch eingesetzt werden, um etwa Fahrzeuge zu identifizieren, die mit einem Verbrechnen in Verbindung gebracht werden. Dabei spielt es keine Rolle mehr, ob das Nummernschild des entsprechenden Fahrzeugs ausgetauscht wurde. Die intelligente Kamera findet andere ├ťbereinstimmung, wie etwa Rostflecken, oder hinter der Windschutzscheibe abgelegte Gegenst├Ąnde.

Aus f├╝r Telefonate hinterm Steuer

Und schlie├člich k├Ânnte es f├╝r alle Telefonierer hinter dem Lenkrad eng werden. Denn so eine Kamera kann nat├╝rlich auch erkennen, ob jemand zum Beispiel w├Ąhrend des Lenkens telefoniert oder eine SMS schreibt. Wenn so eine Aufnahme dann den Beh├Ârden in die H├Ąnde f├Ąllt, dann kann es teuer werden.

Am besten also, wir verhalten uns in Zukunft wie brave Staatsb├╝rger sich eben zu verhalten haben: Angepasst, und zwar an das Gesetz und dies in jeder Alltagssituation. Man kann nie wissen, ob nicht eine Kamera einem gerade beim Nasenbohren erwischt. Oder ist Nasenbohren noch gar nicht verboten?

Smarter Chip von Movidius

Jedenfalls hat sich schon seit geraumer Zeit ein Unternehmen namens Movidius auf die Herstellung solch smarter Chips spezialisiert. Das Unternehmen wurde vor kurzem von Intel ├╝bernommen und nun gab man bekannt, dass der entsprechende Myriad-Chip in die Ger├Ąte von Hikvision verbaut werden wird. Hikvision ist kein Geringerer als der weltweit gr├Â├čten Anbieter von Internet-Sicherheitskameras.

Die Daten, die bei solch einer Bildanalyse anfallen, m├╝ssen unglaublich gro├č sein. Aber der Chip von Movidius analysiert einen Gro├čteil der Bilder auf dem Ger├Ąt selbst, es m├╝ssen also nicht alle Daten an den Server geschickt werden. Und ├╝berhaupt: Eine intelligente ├ťberwachungskamera muss in der Lage sein, nur ganze kurze Videoclips zu ├╝bertragen, wenn sie eine ernsthafte Bedrohung oder ein Problem erkennt ÔÇô kein langer, kontinuierlicher Video-Feed mehr.

Die Kameras sind auch f├Ąhig, die gefilmten Objekte zu klassifizieren. So w├Ąre ein Auto etwa ein potenzielles Bedrohungsobjekt, w├Ąhrend ein Baum oder ein Busch gar nicht erst in die Klasse der gef├Ąhrlichen Objekte eingeordnet w├╝rde.

Einbrecher sollten in Zukunft also nicht mit dem Auto vorfahren, sondern sich als Busch verkleiden und langsam vordringen. Aber die ganz intelligenten Kameras werden selbst sich bewegende B├╝sche bald erfassen und analysieren k├Ânnen.

Quelle: Movidius via The Verge