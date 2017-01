Smartphone-Sensor kÃ¶nnte Blut messen und vor Herzinfarkt warnen

Es klingt schon ein wenig nach Science Fiction, aber ist wird bald Realität sein: Ein Mini-Sensor für Smartphones und Wearables misst unseren Blutfluss und warnt vor zu viel Stress.

Der von Kyocera entwickelte Sensor eignet sich auch als Frühwarnsystem für Dehydrierung, Höhenkrankheit oder Herzinfarkt. Einsatzbereit ist er quasi in jedem tragbaren Gerät, ist er doch nur 1 mm hoch, 1,6 mm lang und 3,2 mm breit.

Nachdem der Markt für Wearables gerade in den Bereichen Fitness und Gesundheit nach wie vor stark wächst, ist der Sensor natürlich für eben solche Geräte bestens geeignet. In Verbindung mit diesen ist der Sensor in der Lage , unseren Blutfluss im subkutanen Gewebe zu messen – nur durch Kontakt mit dem Ohr, dem Finger oder der Stirn. Dazu nutzt der Mini-Sensor die Kapillaren, was aber auch bedeutet, dass er sich nicht an allen Körperstellen einsetzen lässt.

Mögliche Einsatzbereiche

Weil das Gerät auch vor Höhenkrankheit und Dehydrierung warnen kann, wird es unter anderem auch beim Bergsteigen zum Einsatz kommen. Am interessantesten ist dennoch die Möglichkeit, damit das Herzinfarktrisiko zu minimieren, indem der Stress-Level im Blutfluss gemessen wird.

In rund einem Jahr soll der Sensor bereits kommerziell vertrieben werden. Über den Preis ist noch nichts bekannt.

Quelle: Kyocera