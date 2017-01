So sieht das LG G6 aus! Hartmut Schumacher

Schon einen guten Monat vor dem Erscheinen des Smartphones „LG G6“ können wir einen ersten Blick auf ein offizielles Produktfoto werfen.

Am 26. Februar will LG Electronics sein diesjährige Smartphone-Flaggschiff „LG G6“ vorstellen. Der Web-Site „The Verge“ ist es gelungen, bereits jetzt ein anscheinend offizielles Produktfoto in die Hände zu bekommen.

Das LG G6 bietet einen Bildschirm mit einer Diagonale von 5,7 Zoll – der das recht ungewöhnliche Seitenverhältnis von 18:9 (oder halt 2:1) besitzt. Dank der schmalen Ränder nimmt der Bildschirm über 90 Prozent der Vorderseite ein.

Vermutlich wird das Gehäuse des Smartphones aus Metall und Glas bestehen. Ein Kopfhöreranschluss ist nach wie vor vorhanden. Und das Gehäuse dürfte wasserdicht sein. Leider jedoch ist der Akku – anders als beim Vorgänger – nicht mehr austauschbar.

Quelle: The Verge