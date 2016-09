Veyron: Neue Bilder von Samsungs Premium-Klapphandy geleakt Heiko Bauer

Smartphones zum Klappen – bei Samsung offenbar hoch im Kurs. Immerhin so hoch, dass das SM-W2017 „Veyron“ mit High-End-Qualitäten aufwartet. Gerade sind neue Fotos aufgetaucht.

Auch interessant: Das Samsung Galaxy Note 7 kommt am 28. September zurück

Das Android-Handy, das Erinnerungen an das einst so erfolgreiche Motorola RAZR V3 weckt, soll einen 4,2-Zoll-Super-AMOLED-Screen mit Full-HD-Auflösung bekommen und durch einen Snapdragon 820 angetrieben werden. Die Grafik liefert ein Adreno 530. Dazu kommen 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher. Die Rückkamera löst mit 12 MP auf, Selfies schießt man mit 5 MP. Am laufen gehalten wird die Muschel durch einen 2000-mAh-Akku. Offenbar gibt es sogar einen Fingerabdrucksensor und NFC für Samsung Pay.

Bei uns wird’s wohl nix

Falls Du jetzt wieder Freude beim Gedanken an ein Flip Phone finden solltest: In unseren Breitengraden dürfte das Veyron nicht zu bekommen sein. Es soll angeblich exklusiv für China gefertigt werden.

Quelle: Sammobile