WhatsApp: Weitergeleitete Nachrichten werden ab sofort gekennzeichnet

WhatsApp steht in Indien stark in der Kritik, nachdem es in einigen Fällen zu Lynchjustiz gekommen ist. Schließlich waren es WhatsApp-Nachrichten, die Menschenmassen zu falschen Handlungen verleitet hatten.

Nun hat WhatsApp reagiert: Ab sofort wird im Messenger angezeigt, welche Nachrichten weitergeleitet wurden. Gekennzeichnet werden weitergeleitete Nachrichten mit dem dezenten aber unmissverständlichen Hinweis „Weitergeleitet“ oberhalb der eigentlichen Nachricht.

Weitergeleitet oder selbstverfasst?

So kann jeder in Zukunft sofort erkennen, ob die Nachricht der Absender selbst verfasst hat oder ob er diese von jemandem übernommen und weitergeleitet hat. WhatsApp hofft, dass Nutzer bei weitergeleiteten Nachrichten mehr Vorsicht walten lassen und nicht alles für bare Münze nehmen.

Ob sich dadurch Vorkommnisse, wie sie zuletzt in Indien passiert sind, vermeiden lassen, steht indes auf einem anderen Blatt. WhatsApp schreibt in einem Blog-Beitrag dazu auch: „Denke bitte auch daran, dass du Spam melden und Kontakte ganz einfach blockieren kannst. Du kannst WhatsApp auch jederzeit direkt kontaktieren, wenn du Hilfe brauchst. Für weitere Informationen, besuche bitte WhatsApp Tipps zur Sicherheit.“

Quelle: WhatsApp Blog