Wir stellen vor: Eine voll funktionsfÃ¤hige X-Wing-Fighter-Drohne

Wir stellen vor: Eine voll funktionsfähige X-Wing-Fighter-Drohne Michael Derbort

Star-Wars-Fans aufgepasst: Dieser kreative Mensch hat es tatsächlich geschafft, einen wirklich funktionierenden X-Wing-Fighter zu bauen. Als Drohne und mit Propellerantrieb, aber immerhin.

Hut ab!

Es handelt sich um einen weitgehend unbekannten Nutzer names Olivier C., der bereits seit geraumer Zeit das Internet mit seinen flugfähigen Star-Wars-Modellen in Verzückung versetzt. Der neueste Streich ist die voll flugfähige Nachbildung des legendären X-Wing-Fighters, der mit vier Rotoren in die Luft gebracht und dort auch gehalten wird. Der Düsenantrieb dürfte da doch ein wenig zu viel verlangt sein.

Realisiert wurde dieses kleine Meisterstück mit Hilfe von Leichtbau-Materialien, Anleitungen und Materialien hat der kreative Franzose mitsamt einem beeindruckenden Demo-Video in YouTube veröffentlicht. Wer also Lust und ein paar hundert Euro übrig hat, kann sich an den Nachbau machen.

