Wissen, wann es genug ist – Blutalkohol-Tracker fÃ¼rs Handgelenk

Wissen, wann es genug ist – Blutalkohol-Tracker fürs Handgelenk Heiko Bauer

Wie ein Fitness-Tracker sieht das neue Wearable der Firma Milo Sensors aus. Doch „Proof“ verfolgt nicht Ihre Schritte, sondern die Promille in Ihrem Blut.

Das Gadget misst den Blutalkoholgehalt über den Hautschweiß und zeigt ihn in Echtzeit auf einer Smartphone-App an. Im Unterschied zu Geräten, in die man pusten muss, kann der Träger laufend verfolgen, wie weit es mit ihm gekommen ist. Es ist damit zudem möglich, einen Alarm einzurichten, der einem auch melden kann, wenn man wieder nüchtern ist.

Das Armband soll irgendwann in diesem Jahr auf den Markt kommen und 100 bis 150 Dollar kosten.

Quelle: TechCrunch, Milo Sensors