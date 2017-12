UnabhÃ¤ngiger Test: A1 erneut das beste Mobilfunknetz in Ã–sterreich

Unabhängiger Test: A1 erneut das beste Mobilfunknetz in Österreich Sponsored Post

Kunden des österreichischen Mobilfunkanbieters A1 dürfen sich doppelt freuen: Erstens darüber, das beste Netz zu nutzen. Und zweitens über die Möglichkeit, durch Netzbewertungen kostenloses Datenvolumen zu erhalten.



Das österreichische Mobilfunkunternehmen A1 erreicht im „Netztest 2018“ der Fachzeitschrift „Connect“ die Spitzenposition – wie bereits im vorigen Jahr. Damit erhält A1 zum neunten Mal in Folge die Endnote „sehr gut“. Das Fazit von Connect: „Ein sehr überzeugender Auftritt!“

Im Detail: Bei Sprachverbindungen hat A1 in allen getesteten Szenarien (wie Großstädte, Kleinstädte, Auto, Bahn, zu Fuß) die Nase vorn. A1 bietet sowohl die kürzesten Verbindungsaufbauzeiten als auch die höchste Sprachqualität in Österreich. Bei den Datenübertragungen per Mobilfunk erreicht A1 im Connect-Test ebenfalls höhere Punktzahlen als die Konkurrenten.

Besser als in Deutschland

Interessanterweise bestätigen die Connect-Untersuchungen den österreichischen Mobilnetzen beim Datenfunk insgesamt ein „erheblich höheres Niveau“ als in Deutschland.

A1-Vorstand Marcus Grausam über den Spitzenplatz seines Unternehmens: „Wir arbeiten ständig daran, unseren Kunden das beste Netz zum Surfen, Telefonieren und Streamen zu bieten. Verlässliche Qualität zu Hause und auch unterwegs im Auto, im Zug und in der U-Bahn sind dabei Themen, an denen wir kontinuierlich arbeiten. Es freut uns, wenn unabhängige Tests zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

A1 Netz Garantie

Die A1-Kunden können selbst Einfluss darauf nehmen, an welchen Stellen das Unternehmen sein Mobilfunknetz noch verbessert: Die „A1 Netz Garantie“ erlaubt es allen A1-Vertrags- und Wertkartenkunden, die Netzqualität zu bewerten – über die „Mein A1“-App (die sowohl für Android-Smartphones als für iPhones erhältlich ist).

Wer sich diese geringe Mühe macht, der erhält als Dankeschön 24 Stunden lang kostenlos ein unbegrenztes Datenvolumen. Man kann das Netz auch mehrere Male bewerten, das unlimitierte Datenvolumen bekommt man maximal einmal alle 30 Tage.