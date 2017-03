Vodafone kombiniert Gesichtserkennung mit LTE-Drohne Samuel Grösch

Auf der CeBIT in Hannover zeigt Vodafone was Drohnen auch möglich machen können: Das Unternehmen hat eine LTE-fähige Drohne mit einer Software zur Gesichtserkennung ausgestattet. Der Software bekannte Personen können eigenständig erkannt und somit ausfindig gemacht werden. Dank der Verwendung der LTE-Technik ist man beim Steuern nicht auf lokale Funkreichweiten begrenzt, was die Flexibilität massiv erhöht. Mögliche Einsatzgebiete eines solchen Produktes sind etwa das Suchen von vermissten Personen im Krisen- oder Vermisstenfall aber auch die Überwachung von Großveranstaltung bzw. die Suche nach Straftätern.

Quelle: Pressemeldung