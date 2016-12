Vodafone-TauschRausch: Gutscheine fÃ¼r alte Smartphones

Vodafone-TauschRausch: Gutscheine für alte Smartphones Hartmut Schumacher

„Gebt her Eure Handys“ lautet der Slogan der Vodafone-Aktion „TauschRausch“, bei der Kunden ihr altes Smartphone oder Tablet einer nachhaltigen Wiederverwendung zuführen können – und dafür belohnt werden.



Etwa 100 Million alte Mobiltelefone fristen in Deutschland ungenutzt ihr Dasein in Schubladen und Schränken, so der Branchenverband Bitkom. Auch der Hausmüll stellt natürlich nicht die ideale Endlagerung dar.

Wem es zu aufwendig ist, sein altes Mobiltelefon zu verkaufen, der kann es einfach in einen Vodafone-Laden bringen: Im Rahmen der Aktion „TauschRausch“ kauft jeder Vodafone-Shop gebrauchte Smartphones und Tablets an. Den Ankaufspreis erhält man allerdings nicht in bar ausgezahlt. Stattdessen kann man ihn beim Kauf eines neuen Smartphones, Tablets oder Zubehörgeräts anrechnen lassen, auf einen „TauschRausch“-Gutschein laden lassen oder aber auf sein Kundenkonto gutschreiben lassen.

Die Bedingung für diese Prozedur: Das alte Smartphone oder Tablet muss noch funktionstüchtig sein.

Vodafone sorgt durch eine „zertifizierte Datenlöschung“ dafür, dass Kunden sich um die Sicherheit ihrer Daten keine Gedanken machen müssen.

Wenn sich das Gerät nicht mehr auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen lässt, dann garantiert Vodafone eine nachhaltige Entsorgung.

