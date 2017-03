Vorbestellung von Huawei P10 und Huawei P10 Plus mit ZubehÃ¶r-Set-Box im Wert von 100 Euro

Das neue Huawei P10 und Huawei P10 Plus können ab sofort vorbestellt werden. Und für alle, die bis zum 29. März eines der beiden Smartphones vorbestellen, wartet ein ganz besonderes Goodie.

Dieses Extra ist eine Zubehör-Set-Box die eine QuickCharge Power Bank enthält, sowie einen SuperCharge Car Adapter und zusätzlich noch einen Selfiestick. Außerdem gibt’s ein Ladekabel obendrauf.

Die zwei neuen Huaweis sind High-End Geräte mit 5,1 bzw. 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale und 3.200 bzw. 3.750 mAh-Akku. Für entsprechend hohe Leistungen sorgt der Kirin 960 Prozessor. Das Highlight ist aber die Leica Dual Kamera 2.0., die aus einem 20 MP Monochrom und einem 12 MP RGB-Sensor besteht und die Smartphone-Fotografie neu definiert.

Wertvolles Extra

Doch nun zum Extra-Package im Wert von 100 Euro: Der 10.000 mAh-Akku der leichten Powerbank reicht aus, um das P10 oder den größeren Bruder drei Mal vollständig aufzuladen. Dabei wird dank der Supercharge Technologie fast doppelt so schnell geladen. Eigentlich unglaublich: In nur 20 Minuten ist bereits die Hälfte des Akkus voll.

Mit dem Auto-Adapter lassen sich die beiden P10 in jedem Auto über den Zigarettenanzünder aufladen. Und der AF14 Tripod SelfieStick passt in jede Tasche wird am Kopfhöreranschluss des Huawei P10 oder P10 Plus angesteckt. So wird der Kameraauslöser direkt über den Selfiestick bedient.

Die empfohlenen Verkaufspreise von P10 und P10 Plus liegen bei 599 bzw. 799 Euro.

Hier noch ein Produktvideo:

Quelle: Huawei