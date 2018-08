Wecken mit der Lieblingsmusik: Spotify nun in der Android-Uhr Christoph Lumetzberger

Gibt es ein schlimmeres Geräusch, als das unmenschliche Klingeln des Weckers früh am Morgen? Viele werden diese Frage wohl mit einem klaren „Nein!“ beantworten.

Diesem Umstand möchte Google mit einer kleinen, aber feinen Neuerung entgegenwirken. Die „Uhr“-App im Android-Betriebssystem kann künftig mit Spotify verknüpft werden und somit hat der Nutzer die Möglichkeit, sich mit der eigenen Lieblingsmusik wecken zu lassen. Um diese Funktion zu erhalten, muss lediglich die neueste Version von Spotify sowie der „Uhr“-App installiert sein. Google hat angekündigt, dieses Feature in den nächsten Tagen weltweit auszurollen.

Auch wenn diese Funktion in der Wecker-Applikation des Autors bisher noch nicht aufgetaucht ist, so ist die Vorfreude darauf bereits da. Ob künftig auch andere Streaming-Anbieter ihren Weg in die „Uhr“ finden werden, bleibt abzuwarten.

Quelle: Techradar.com