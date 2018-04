WhatsApp verbannt Nutzer jÃ¼nger als 16 Jahre

Auf Grundlage einer Neuerung der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union hebt WhatsApp die Altersgrenze für die Nutzung des Nachrichtendienstes bis spätestens 25. Mai von 13 auf 16 Jahre an.

Das berichteten vor Kurzem Blogger des Portals wabetainfo.com auf Twitter. In dem Post wird auf die neuen Nutzungsbedingungen des Dienstes verwiesen.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 12. April 2018