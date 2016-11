Wileyfox Swift 2 und Swift 2 Plus: preiswerte Smartphones mit MetallgehÃ¤use und Cyanogen OS

Wileyfox Swift 2 und Swift 2 Plus: preiswerte Smartphones mit Metallgehäuse und Cyanogen OS Hartmut Schumacher

„Schönes Design mit hochwertigen Materialien in Kombination mit Spezifikationen, auf die man stolz sein kann.“ – So beschreibt der Hersteller Wileyfox seine neuen Smartphones „Swift 2“ und „Swift 2 Plus“.



Der Londoner Smartphone-Hersteller Wileyfox hat die neueste Generation seiner „Swift“-Smartphones vorgestellt: die „Swift 2“-Reihe – die aus den Geräten „Swift 2“ (185 Euro) und „Swift 2 Plus“ (220 Euro) besteht.

Beiden Smartphones gemeinsam sind folgende Eigenschaften:

Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Die Diagonale des Gorilla-Glass-geschützten Bildschirms beträgt 5 Zoll, die Auflösung 720p. Als digitalen Antrieb verwenden die Geräte den Snapdragon-430-Prozessor.

Der 2.700-mAh-Akku soll sich dank Quick Charge 3.0 in 15 Minuten zu 25 Prozent aufladen lassen und in 45 Minuten zu 75 Prozent.

Trotz der vergleichsweise niedrigen Preise müssen die Käufer nicht auf einen USB-Typ-C-Anschluss und auf einen Fingerabdrucksensor verzichten.

Als Betriebssystem kommt Cyanogen OS 13.1 zum Einsatz, das auf Android 6.0.1 basiert.

Die Unterschiede: Das Swift 2 (siehe Bild) verfĂĽgt ĂĽber 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB Massenspeicher und eine 13-Megapixel-Kamera. Das Swift 2 Plus dagegen wartet mit 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Massenspeicher und einer 16-Megapixel-Kamera auf.

Quelle: Wileyfox