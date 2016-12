X Caliber: LG-Smartphone mit wasserdichtem GehÃ¤use

X Caliber: LG-Smartphone mit wasserdichtem Gehäuse Hartmut Schumacher

Das neue Smartphone „X Caliber“ von LG Electronics verfügt nicht nur über einen ausdauernden Akku, sondern nimmt es auch nicht übel, wenn es mal ins Wasser fällt.



Im Januar wird LG Electronics auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas sechs neue Smartphones vorstellen, die in die Einsteiger- und die Mittelklasse gehören. Eines dieser Geräte trägt den Namen „X Caliber“ und verfügt als Besonderheit über ein Gehäuse der Schutzart P68. Das bedeutet im Klartext, dass das Gehäuse erstens staubdicht ist und zweitens auch „Schutz gegen dauerndes Untertauchen“ in Wasser bietet. Viel mehr ist über das Smartphone noch nicht bekannt – mit der Ausnahme, dass sein Akku eine Kapazität von stolzen 4.100 mAh aufweist.

Zu den weiteren Smartphones, die die Besucher der Consumer Electronics Show bestaunen werden können, gehören das „X Power 2“ mit einem 5,3-Zoll-Bildschirm, einer 13-Megapixel-Kamera und einem 4.500-mAh-Akku sowie das „Stylus 3“, das mit einem Eingabestift aufwartet. (Im Bild der Vorgänger „Stylus 2“.)

Quelle: ETNews