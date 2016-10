Xiaomi Mi Mix: Vorgeschmack auf das iPhone 8? Hartmut Schumacher

Das frisch erschienene Xiaomi-Smartphone „Mi Mix“ wartet mit einigen Eigenschaften auf, die Apple sich noch für nächstes Jahr aufspart.



Es gibt Spekulationen darüber, dass das neue Xiaomi-Smartphone „Mi Mix“ in etwa dem entspricht, was wir vom „iPhone 8“ im nächsten Jahr erwarten können.

Die Grundlage dafür: Das diesjährige „iPhone 7“ wartet zwar mit etlichen interessanten Verbesserungen auf. Das Design hat sich jedoch im Vergleich zum Vorgänger„iPhone 6s“ kaum geändert.

Allgemein wird erwartet, dass Apple sich größere Design-Änderungen für das „iPhone 8“ aufhebt, dass im nächsten Jahr erscheinen wird. Auch um das zehnjährige Jubiläum des iPhone zu feiern.

Aber was ist am Design des iPhone noch zu verbessern? Ein naheliegender Spielzug wäre es, den Rand um den Bildschirm noch weiter zu verkleinern. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass Apple in Zukunft Keramik als Gehäusematerial verwenden wird.

Und die Kombination aus diesen Strategien lässt sich schon jetzt sehr schön am Smartphone „Mi Mix“ bewundern, dessen Rahmen fast kaum noch vorhanden sind und dessen Gehäuse und Tasten aus Keramik bestehen.

Quelle: Xiaomi