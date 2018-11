Das sind die besten Android-Spiele des Jahres

Angesichts stark steigender Umsätze in der Spielebranche sind derzeit viele Entwickler daran interessiert, neue interessante Spiele auf den Markt zu bringen. Einigen Studios gelingt es, dabei den besonderen Nerv bei den Spielern zu treffen. Wir werfen einen Blick auf die besten Produktionen des Jahres, die den Spielern viele unterhaltsame Stunden bereiten konnten.

Sonic Runners Adventure

Vielen wird die Figur Sonic noch aus den alten Gameboy-Spielen bekannt sein. Aus dieser Form der Popularität wollten die Entwickler des Spiels Sonic Runners Adventure Kapital schlagen. Bei ihrer Produktion ist es möglich, mit dem sympathischen Charakter in einer Adventure-Welt auf Tour zu gehen. Dabei hat das Spiel selbst einige Ähnlichkeiten mit dem Klassiker Super Mario Run. In einer einfach gestalteten Welt ist es notwendig, Hindernisse zu überwinden und Punkte zu sammeln. Trotz dieser denkbar einfachen Spielanlage entwickelt die Produktion einen besonderen Nervenkitzel, welche die Spieler sehr schnell in ihren Bann zieht. Auch aus diesem Grund lohnt es sich, einen genauen Blick auf das Spiel zu werfen.

Starburst

Die Produktionen aus dem Hause NetEnt sind seit jeher für die Welt der Casinos bestimmt. Da die Online Casinos jedoch dazu übergegangen sind, ihre Produktionen auf mobilen Webseiten zur Verfügung zu stellen, findet sich auch das Spiel Starburst auf der Liste der beliebtesten Spiele des Jahres. Das Game wurde an die Arcade-Klassiker aus den 1980er Jahren angepasst. Mit diesem besonderen Flair haben die Spieler die Chance, um Echtgeld und den großen Jackpot zu spielen. Zur Verfügung steht das Spiel etwa im Cherry Casino, zu dem hier weitere Informationen zu finden sind.

Reigns: Her Majesty

Wie ist es, über ein großes Reich zu herrschen und für diverse Entscheidungen verantwortlich zu sein? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Android-Spiels Her Majesty. Die Spieler haben die Möglichkeit, über verschiedene Sachverhalte zu entscheiden und dabei ihre königliche Macht walten zu lassen. Diese haben wiederum Auswirkungen auf die Finanzen des Hofs, oder die Stimmung von Bürgern und Militär. Insgesamt handelt es sich um eine sehr komplexe Anlage des Spiels, die sich dennoch schon nach einige Minuten fassen lässt. So entwickelt sich ein besonderes Smartphone-Spiel , welches durchaus dazu in der Lage ist, die Spieler einige Zeit lang zu begeistern und sie in seinen Bann zu ziehen.

Monument Valley 2

Auf großen und dreidimensionalen Gebäuden den sicheren Weg zu finden, ist schwerer, als von vielen Spielern zunächst vermutet. Das Ziel im Spiel Monument Valley 2 lässt sich zwar auf diese Weise schnell beschreiben, doch die Besonderheiten kehrt nur ein genauer Blick ans Licht. So gibt es im Spiel einige Details zu bestaunen, die sich kaum beschreiben lassen. Manche Rätsel lösen sich etwa nur dann, wenn der Bildschirm aus dem richtigen Winkel betrachtet wird und sich die optische Täuschung auflöst. Zur Not sind auch im Internet die richtigen Tipps für das Weiterkommen zu finden. Schnell wird deutlich, mit welcher großen Mühe die Entwickler zu Werke gegangen sind. Ein kleiner Nachteil lässt sich dennoch festmachen. Denn nur gegen den Preis von 5,49 Euro ist es möglich, den Download abzuschließen.