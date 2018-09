GlÃ¼cksspiel per App â€“ Unterwegs spielen und gewinnen

Glücksspiel liegt aktuell voll im Trend – nicht nur die Zahl der Online Casinos steigt weiterhin, auch die Zahl der Wettanbieter für Sportwetten hat weiter zugenommen.

So gibt es mittlerweile eine Reihe von Möglichkeiten, um den Kontostand aufzubessern und den ganz großen Coup zu landen. Sehr beliebt sind dabei aktuelle Apps, die es ermöglichen zu jederzeit und überall sein Glück auf die Probe zu stellen. Die Anbieter von Sportwetten und Online Casinos gehen mit der Zeit und haben sehr smarte Apps entworfen, mit den es möglich wird ohne Abstriche das gesamte Spielangebot eines Betreibers zu nutzen. Das Spielen per Smartphone oder Tablet vom heimischen Sofa findet immer mehr Beliebtheit. Aber auch auf Reisen im Zug oder Flugzeug oder im Wartezimmer beim Arzt wird es möglich das Spielangebot von Casinobetreiber und Sportwettenanbieter zu nutzen. Durch den wachsenden Markt im Bereich des Glücksspiels hat sich ein harter Konkurrenzkampf entwickelt, der sich zum Vorteil der Kunden auslegt. Neben attraktiven Bonusaktionen bei der ersten Einzahlung bei einem Casinobetreiber oder einem Sportwettenanbieter, gibt es auch immer bessere Gewinnchancen. Mit ein wenig Glück wird es so möglich schnell große Gewinne abzuräumen. Vor allem das Spielen per Smartphone hat zugenommen. Wir haben das Thema Glücksspiel per Smartphone näher unter die Lupe genommen und verraten Ihnen worauf Sie beim Zocken per App achten sollten.

Bonuscode aktivieren und Extra-Guthaben genießen

Der Markt für Glücksspielbetreiber gibt mittlerweile viel her, so dass passionierte Hobbyzocker die Qual der Wahl bei der Suche nach einem geeigneten Anbieter haben. Attraktive Bonusaktionen wie der Cherry Casino Bonus können das Guthaben enorm aufstocken. So kann es sich lohnen nach einem Anbieter Ausschau zu halten, der das aktuell beste Bonusangebot bietet. Hier sollte man sich nicht scheuen auf einer der vielen Vergleichsportalen im Internet nach den aktuellen besten Bonusaktionen zu suchen.

Sportwetten auf fast alle Sportarten

Auch im Bereich der Sportwetten gab es in den letzten Jahren eine echte Revolution. Es ist schon längst nicht mehr nur möglich das breite Angebot im Bereich der Fußballwetten zu nutzen. Auch andere Sportarten wie Basketball, Handball und Motorsport sind mittlerweile sehr gut im Sortiment der Sportwettenanbieter vertreten. Mit dem nötigen Fachwissen lassen sich hier auch per App bequem Wetten abschließen und hohe Gewinne erzielen. Allerdings sollte man sich für das Wetten per App unbedingt ein Limit festlegen. Denn das schnelle Wetten kann dazu verlocken mehr Geld einzusetzen, als es eigentlich geplant war.