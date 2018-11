Mobile Webseite und APKs – die vollwertige Alternative?

Nach wie vor zeichnet sich der Google Play Store dadurch aus, dass keine Echtgeld-Apps angeboten werden. Diesen Offerten wurde bereits sehr früh ein Riegel vorgeschoben, um auf diese Weise die Verbraucher zu schützen. Vor allem Online Casinos gehen nun dazu über, ihre Angebote als mobile Webseite anzubieten. Doch handelt es sich tatsächlich um eine geeignete Alternative?

Eingeschränkte Funktionen

Bereits der Blick auf die technischen Möglichkeiten macht deutlich, dass die mobile Webseite bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht als vollwertige Alternative angesehen werden kann. Noch immer ist es nicht möglich, größere Datenvolumen mit kurzen Ladezeiten zur Verfügung zu stellen, wie dies zum Beispiel in einer App möglich ist. Dort lässt sich ein Teil der Daten bereits per Download auf das Gerät laden, wodurch eine wichtige Basis für die spätere Nutzung vorhanden ist. Doch die Kapazität, welche eine mobile Webseite erreichen kann, steigert sich in diesen Tagen immer mehr. So soll es in Zukunft möglich sein, viele weitere Angebote auf diese Weise zur Verfügung zu stellen.

Verlinkung im Hintergrund ist möglich

Die Online Casinos machen darauf aufmerksam, dass auch die mobile Webseite für ihre Spieler attraktive Möglichkeiten bereithält. Dazu zählt etwa die Verlinkung auf dem Home-Bildschirm, die mit dem Android-Betriebssystem mit wenigen simplen Handgriffen möglich ist. Auf diese Art und Weise schaffen die Benutzer die Möglichkeit, mit nur einem gezielten Klick auf die Seite zuzugreifen. So setzt etwa das Quasar Gaming Casino auf ein solches mobiles Angebot. Der Komfort bei der Benutzung ist folglich ähnlich hoch, wie im Falle einer klassischen App, die auf das Gerät heruntergeladen werden kann.

Vorsicht vor inoffiziellen Angebot

Weiterhin bietet sich bei Android-Geräten die Möglichkeit, dass ein Anbieter die App direkt auf der eigenen Seite zum Download zur Verfügung stellt. So findet das Herunterladen nicht im eigentlichen Store statt, weshalb diese Restriktionen umgangen werden können. Da die Sicherheitseinstellungen auf dem Smartphone oder Tablet für diesen Eingriff jedoch im Vorfeld geändert werden müssen, ist mit diesem Schritt sogleich ein gewisses Risiko verbunden. Am Ende des Tages lässt sich nicht genau sagen, ob eine Schadsoftware hinter den angebotenen Daten steht. Aus diesem Grund ist es von größter Bedeutung, den Herausgeber im Vorfeld genau unter die Lupe zu nehmen und sich über dessen Seriosität in Kenntnis zu setzen.

Die Datenpakete , die nicht im Play Store zu finden sind, bringen neben den mobilen Webseiten noch eine weitere Schwierigkeit mit sich. Denn die Hilfe des Stores kann nicht in Anspruch genommen werden, um zum Beispiel wichtige und dringend benötigte Updates an alle Nutzer zu richten. Stattdessen müssen auch diese Updates über die Webseite des Anbieters bezogen werden. Treten schwere Lücken in der Sicherheit auf, die nur durch das Update geschlossen werden können, so kann es auf diese Weise zu sensiblen Verzögerungen kommen. Auch aus diesem Grund hoffen Online Casinos und andere Anbieter, schon bald selbst in den Stores vertreten sein zu können und dort eine normale App zur Verfügung zu stellen.

Nutzung mit Einschränkungen

Am Ende werden viele Nutzer froh sein, dass sie zumindest auf diesen zweiten Wegen die Möglichkeit haben, an die Angebote ihrer Wahl zu kommen. Im Namen der Sicherheit wird es jedoch notwendig sein, in Zukunft eine andere Lösung in dieser Frage anzustreben. Bislang ist aber nicht bekannt, ob die Google-Verantwortlichen entsprechende Schritte in Planung haben.