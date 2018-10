Sind Gaming-Smartphones die Zukunft oder reicht die Entwicklung von herkÃ¶mmlichen Phones?

Der Markt für Gaming-Smartphones entwickelt sich weiter. Es wird spannend. Vor kurzem sind die ersten Exemplare des Asus ROG-Smartphones erschienen und haben Gamer weltweit begeistert und inspiriert. Das ROG Phone (ROG steht für Republic of Gamers) bietet ein AMOLED-Display mit einer blitzschnellen Reaktionszeit von nur 1 Millisekunde und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Es besitzt das Snapdragon 845 mit einer Taktrate bis zu 2,96 GHz. Außerdem überzeugt das Smartphone mit einem genialen Kontrastverhältnis von 10.000 zu 1. Können herkömmliche Smartphones mit so einem Phone mithalten?

Sind Gaming-Smartphones die Zukunft?

Auf dem Androidmarkt haben sich Gaming-Smartphones immer mehr durchgesetzt. Entwickler orientieren sich an neu erschienenen Modellen und versuchen, sie noch weiter zu verbessern. Für das ROG gibt es reichlich Zubehör, das für zusätzliche Inspiration sorgen kann. Ein Dock zeigt auf einem zweiten unteren Bildschirm, was sich auf dem Bildschirm des darüberliegenden Smartphones abspielt. Kleinigkeiten machen ebenfalls einen Unterschied beim Gaming, wie der Kopfhörerausgang und der USB-Typ-C-Anschluss, die unten am Gerät liegen – und somit keine Kabel beim Gaming stören.

Gemeinsamkeiten

Es gibt also eine Menge technischer Feinheiten, die zu einem guten Gaming-Smartphone führen können. Zwar gibt es sehr gute Smartphones für nicht-Gamer, aber ein Smartphone wie das ROG richtet sich nicht an den allgemeinen Markt, sondern speziell an Gamer. Dennoch decken sich viele Bedürfnisse von Gamern mit denen von herkömmlichen Spielern. Dinge wie verbesserte Displays und schnelle Reaktionszeiten sind für fast jeden Bedarf gut geeignet, und wer braucht nicht eine lange Akkukapazität?



Außerdem zeigen neue faltbare Smartphones wie das Samsung Galaxy X, dass zwei Displays, ähnlich wie sie durch den Dock des ROG-Smartphones geboten werden, an einem Gerät durchaus nützlich sein können. Solche Handys lassen den Nutzer zwei Displays unabhängig voneinander verwenden, bedienen und aufeinander klappen, wenn sie nicht gebraucht werden. Sie verfügen selbstverständlich über starkes Glas, da das Handy oft auf einem der Displays liegt. Das ROG-Phone verfügt über Gorilla Glass 6, das einem Fall aus 1 Meter Höhe etwa 15 Mal widerstehen können soll und biegbarer, ist als das Display vieler anderer Smartphones.

Ein Gamer ist nicht mehr ein Gamer

Mobile Gaming ist heute außerdem in vielen Bereichen gefragt. Heutzutage sind es nicht mehr nur eingefleischte Gamer, die das Spieleerlebnis auf ihr Mobilgerät bringen möchten, sondern auch Fans von Spielen wie Pokemon GO oder Facebook-Spielen wie Farmville.

Sie haben vielleicht nicht genau die gleichen Bedürfnisse wie jemand, der sich schon seit vielen Jahren als „Gamer“ bezeichnet, können aber von vielen technischen Fortschritten profitieren. Die verschiedenen Zielgruppen verschmelzen immer mehr miteinander. Vor kurzem, im Jahr 2018, ist das Duelz Casino entstanden, das Eigenschaften eines MMORPG mit denen eines traditionellen Online-Casinos verbindet: Spieler schlüpfen in eine Art Avatar und können dann aufsteigen, um Vorteile zu ergattern. Auf ähnliche Weise verbreitet sich die Liebe zu E-Sports-Spielen immer mehr. Viele Menschen, die sich nicht als Gamer bezeichnen würden, spielen gerne online das Spiel League of Legends oder auch GTA V. Das Genre „Gaming“ ist also nicht mehr nur für eingefleischte Gamer vorbehalten. Dennoch gibt es zumindest zur Zeit noch einen echten Bedarf an Geräten, die sich speziell an Hardcore-Gamer richten, die ihre Mobilgeräte auf das nächste Level bringen möchten. Wir sind jedenfalls gespannt, was nach dem ROG Phone noch alles erscheint!