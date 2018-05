So machen Sie ihr Android-Smartphone fit fÃ¼r die WM

Nur noch ein paar Tage, dann ist es wieder soweit. In der Zeit 14. Juni 2018 bis zum 15. Juli treten bei der Fußball Weltmeisterschaft in Russland insgesamt 32 Teams im Kampf um die Trophäe an. Nachdem Teams sich Teams wie die Niederlande und Italien nicht qualifizieren konnten, gehören diesmal neben Weltmeister Deutschland die Mannschaften aus Brasilien, Frankreich, Belgien und Argentinien zum engeren Favoritenkreis. Spannend wird es alle Mal. Viele gehen jetzt schon den Spielplan durch und planen für die wichtigsten Begegnungen ihr Public Viewing oder die eine oder andere ausgelassene Grillparty zu den Spielen im Garten.

Allerdings gibt es auch viele Menschen, die sich die Spiele wegen der Arbeit oder anderer wichtiger Verpflichtungen nicht ansehen können. Wohl dem, der eines der neueren Android-Smartphones zur Verfügung hat.

Die meisten Spiele werden live und kostenlos übertragen

Die meisten der insgesamt 64 Spiele bis zum Finale können auch unterwegs auf dem Handy live angehen werden. Die überwiegende Anzahl der Begegnungen werden durch die öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF auch per Live-Stream kostenlos übertragen. Fans haben hier übrigens die Wahl, ob sie sich die App für Android herunterladen wollen oder sich die Spiele direkt im Browser auf den mobilen Webseiten sportschau.de und sport.zdf.de ansehen. Einige Partien werden auch über die Sky Sport live übertragen, wobei hier allerdings ein Abo vonnöten ist.

Es gibt zudem zahlreiche Apps mit Statistiken und aktuellen Hintergrundinfos. Natürlich kann auch die eine oder andere Wette mobil platziert werden. Die App von „Spielplan & Toralarm“ verspricht die schnellsten Live-Ergebnisse, die offizielle „Weltmeisterschaft Russland 2018“ bietet viele Hintergründe zu den insgesamt elf Spielstätten, aber auch die altbewährten Apps von Kicker oder Ran sollten auf keinem Smartphone fehlen, da sich die Fans hier mit News rund um die Mannschaften und Spiele eindecken können. Ein ausgezeichnetet Live-Ticker gehört auch dazu.

Wer Wetten platzieren will, sollte auf solide Anbieter setzen

Natürlich steigt zur WM auch wieder das Wettfieber. Viele nehmen zum Beispiel bei den beliebten Tippspielen im Kollegenkreis teil. Viele andere wollen auch ein paar Euro bei einem Online-Buchmacher setzen. Die Auswahl ist allerdings riesig und nicht jedes Angebot seriös. Große etablierte Online-Bookies wie bet365 oder bwin überzeugen ihre Kunden allerdings durch ein hervorragendes Angebot, beispielsweise auch bei Spezialwetten sowie mit vielen Übertragungen im Live-Stream oder zumindest mit aufwendig produzierten Live-Animationen zu den Spielen. Das Schöne ist, dass hier meist keine App mehr heruntergeladen werden muss, um das Angebot nutzen zu können. Selbst die Live-Streams können ganz normal über die mobile Webseite im Browser betrachtet werden. Wer jedoch nicht gerade WLAN zur Verfügung hat, sollte prüfen, ob das Datenvolumen zum mobilen Fußball-Gucken ausreicht.

Darüber hinaus werden beliebte Automaten Spiele geboten, mit denen sich die Player in den Pausen die Zeit vertreiben können. Die Games können kostenlos genutzt werden, etwa im Fun-Modus mit Demo-Coins gespielt werden. Mit den im Rahmen von Promotionen zur Verfügung gestellten Freispielen, kann sogar um echtes Geld gespielt werden, ohne eigenes Geld einzusetzen. Allerdings sollten sich die Player zuvor die Bonusbedingungen durchlesen. Zudem ist es möglich, auch einen Teil vom Wettguthaben ins Casino zu transferieren und dort bei Games wie Gonzo’s Quest, Vikings go Berzerk oder im Live-Casino einzusetzen. Egal ob, eine Fußballwette platziert wird oder zwischendurch die Walzen an den Automaten in Bewegung gesetzt werden. Die Anbieter sollten unbedingt eine offizielle Lizenz aus einem Mitgliedsstaat der EU besitzen, da nur so eine legale Nutzung erlaubt ist. Nutzer sollten also die Finger von russischen Anbietern oder aus der Karibik lassen, wenn sie sicher sein wollen, dass ihre Ein- und Auszahlungen auch über offizielle in der EU ansässigen Banken abgewickelt werden.

Bonusangebote sind das Salz in der Suppe

Viele Wett- und Casinoanbieter offerieren ihren neuen Mitgliedern einen Willkommensbonus. So gibt es zum Beispiel bei Sunnyplayer schon bei der Anmeldung 5 Gratis-Freispiele, ohne eine Einazhlung vornehmen zu müssen. Nach den beisherigen Sunnplayer Erfahrungen sind die Bonusbedingungen sehr moderat gestaltet, was nicht unbedingt üblich ist. Soll heißen: Die Gewinne aus den Freispielen müssen zunächst noch zu einem Vielfachen bei den Spielen umgesetzt werden. Spieler sollten darauf achten, dass die Bedingungen nicht zu schwer ausfallen, um eine realistische Chance zu haben, den Bonus tatsächlich auszahlen zu können. Entsprechende Informationen zu den Bonusangeboten und zur Seriosität der Anbieter können auch über einschlägige Testportale eingeholt werden.